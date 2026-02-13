Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olub
Fərdi
- 13 fevral, 2026
- 11:43
Şort-trek üzrə Niderland millisinin üzvü Ksandra Velzebur XXV Qış Olimpiya Oyunlarında 500 metr məsafəyə mübarizədə özünə məxsus dünya rekordunu yeniləyərək çempion olub.
"Report" xəbər verir ki, o, sözügedən məsafəni 41.609 saniyəyə qət edərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Velzebur yarımfinalda 41.399 saniyə göstərici ilə özünə məxsus olan dünya rekordunu (41.416 saniyə) yeniləyib.
Bu, 24 yaşlı idmançının karyerasında ikinci Olimpiya qızılıdır. Velzebur ilk çempionluğunu 2022-ci ildə Pekində keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında estafet yarışında qazanmışdı.
Qeyd edək ki, XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
11:43
Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olubFərdi
11:40
Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunurMilli Məclis
11:36
"Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıbFutbol
11:36
Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olubDaxili siyasət
11:35
Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıbDaxili siyasət
11:33
Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
11:31
Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"Energetika
11:24
Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibMədəniyyət siyasəti
11:23
Foto