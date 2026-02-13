Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
Mədəniyyət siyasəti
- 13 fevral, 2026
- 11:24
Azərbaycanın mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov və BMT-nin baş katibinin gənclərlə iş üzrə köməkçisi - BMT-nin Gənclərlə İş üzrə İdarəsinin rəhbəri Felipe Paulyer mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Gənclərlə İş üzrə İdarəsinin "X" sosial şəbəkəsində məlumat verilib.
"Mədəniyyət və gənclər sülhün və dialoqun möhkəmləndirilməsinə töhfə verir. BMT-nin baş katibinin gənclərlə iş üzrə köməkçisi Felipe Paulyer Azərbaycan mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərovla BMT-nin Gənclərlə İş üzrə İdarəsi ilə tərəfdaşlıq, mədəniyyətlərarası dialoq, gənclərin psixi sağlamlığı və yaradıcı sənayelər sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
11:55
Komanda rəhbəri: "Azərbaycanda Merlər Razılaşması təşəbbüsünə maraq artır"Energetika
11:43
Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olubFərdi
11:40
Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunurMilli Məclis
11:36
"Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıbFutbol
11:36
Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olubDaxili siyasət
11:35
Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıbDaxili siyasət
11:33
Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
11:31
Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"Energetika
11:24