Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере межкультурного диалога

Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров и помощник генерального секретаря ООН по делам молодежи - глава управления ООН по делам молодежи Фелипе Паульер обсудили сотрудничество в сфере межкультурного диалога.

Как передает Report, об этом сообщает управление ООН по делам молодежи в соцсети Х.

"Культура и молодежь способствуют укреплению мира и диалога. Помощник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульер обсудил с заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым вопросы сотрудничества в сфере межкультурного диалога, психического здоровья молодежи, креативных индустрий и партнерства с Управлением ООН по делам молодежи", - говорится в сообщении.