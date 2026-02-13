Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере межкультурного диалога
Kультурная политика
- 13 февраля, 2026
- 11:05
Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров и помощник генерального секретаря ООН по делам молодежи - глава управления ООН по делам молодежи Фелипе Паульер обсудили сотрудничество в сфере межкультурного диалога.
Как передает Report, об этом сообщает управление ООН по делам молодежи в соцсети Х.
"Культура и молодежь способствуют укреплению мира и диалога. Помощник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульер обсудил с заместителем министра культуры Азербайджана Фаридом Джафаровым вопросы сотрудничества в сфере межкультурного диалога, психического здоровья молодежи, креативных индустрий и партнерства с Управлением ООН по делам молодежи", - говорится в сообщении.
