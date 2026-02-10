Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:08
    Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве

    Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве (ХСП).

    Об этом сообщает корреспондент Report.

    Напомним, меморандум о взаимопонимании по подготовке ХСП был подписан в рамках Вашингтонского саммита мира 8 августа прошлого года.

    Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb
    Azerbaijan and US sign Strategic Partnership Charter
