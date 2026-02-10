İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 19:08
    Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb

    Azərbaycanla ABŞ arasında fevralın 10-da Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb.

    "Report"un məlumatına görə, "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası"nı Azərbaycan tərəfindən Prezident İlham Əliyev, ABŞ tərəfindən isə vitse-prezident Cey Di Vens imzalayıblar.

    Foto
    Азербайджан и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве
    Foto
    Azerbaijan and US sign Strategic Partnership Charter

