    Вэнс: Президент Трамп восхищается Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 23:37
    Вэнс: Президент Трамп восхищается Азербайджаном и Арменией

    Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое при посредничестве Президента США Дональда Трампа, является, как мне кажется, седьмым или восьмым мирным соглашением, заключенным при его посредничестве.

    Как передает Report, об этом 10 февраля в Баку заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс на встрече в расширенном составе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

    "Я знаю, что Президент Трамп очень гордится этим, потому что он восхищается как вашей страной, так и, конечно же, Арменией. К сожалению, предыдущая администрация допустила множество ошибок, и одной из них стала весьма недальновидная политика в отношении Азербайджана. Под руководством Президента мы это исправили. За это я очень благодарен", - подчеркнул Джей Ди Вэнс.

    Cey. Di. Vens: Prezident Tramp Azərbaycana və Ermənistana heyrandır
    Vance: President Trump admires both Azerbaijan, Armenia
