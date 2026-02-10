İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Cey. Di. Vens: Prezident Tramp Azərbaycana və Ermənistana heyrandır

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 23:35
    Cey. Di. Vens: Prezident Tramp Azərbaycana və Ermənistana heyrandır

    Azərbaycan və Ermənistan arasında Prezident Trampın vasitəçilik etdiyi sülh razılaşması düşünürəm ki, onun vasitəçiliyi ilə olan yeddinci və ya səkkizinci sülh razılaşmasıdır. Bilirəm ki, Prezident Tramp bununla çox qürur duyur, çünki o, Sizin ölkənizə, həm də Ermənistana heyrandır.

    "Report" xəbər verir ki, bunları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Cey. Di. Vens fevralın 10-da Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə geniş tərkibdə görüşdə deyib.

    "Əfsuslar olsun ki, sonuncu administrasiya bir çox səhvlərə yol verdi. Onların yol verdikləri səhvlərdən biri Azərbaycana münasibətdə çox sərsəm siyasətin yürüdülməsi idi. Biz Prezidentin rəhbərliyi ilə bunu düzəltdik. Buna görə mən çox minnətdaram", - Cey. Di. Vens vurğulayıb.

