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    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" növbəti oyununa bu gün çıxacaq

    Komanda
    • 21 oktyabr, 2026
    • 09:02
    FIBA Avropa Kuboku: Neftçi növbəti oyununa bu gün çıxacaq

    "Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi H qrupundakı üçüncü matçında İsveçrədə "Fribur Olimpik"in qonağı olacaq.

    Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, "Neftçi" daha əvvəl müntəzəm mövsümdə Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a (58:78) və Latviyanın VEF kollektivinə uduzub - 94:110.

    Neftçi BK FIBA Avropa Kuboku
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