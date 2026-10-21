FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" növbəti oyununa bu gün çıxacaq
Komanda
- 21 oktyabr, 2026
- 09:02
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi H qrupundakı üçüncü matçında İsveçrədə "Fribur Olimpik"in qonağı olacaq.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, "Neftçi" daha əvvəl müntəzəm mövsümdə Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a (58:78) və Latviyanın VEF kollektivinə uduzub - 94:110.
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