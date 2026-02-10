Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс подчеркнул лидерство президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки.

Как передает Report, об этом Джей Ди Вэнс заявил на встрече в расширенном составе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Азербайджанский лидер затронул особую роль президента Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

Отметив царящую в Азербайджане толерантную среду, Джей Ди Вэнс подчеркнул, что представители разных религий живут в нашей стране как одна семья, в условиях мира и дружбы.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием транспортного коридора TRIPP, затронуто сотрудничество между Азербайджаном и США в политической, экономической, торговой сферах, в области высоких технологий, искусственного интеллекта, создания дата-центров и других направлениях, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.