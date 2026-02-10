Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки
- 10 февраля, 2026
- 23:40
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс подчеркнул лидерство президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки.
Как передает Report, об этом Джей Ди Вэнс заявил на встрече в расширенном составе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
Азербайджанский лидер затронул особую роль президента Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.
Отметив царящую в Азербайджане толерантную среду, Джей Ди Вэнс подчеркнул, что представители разных религий живут в нашей стране как одна семья, в условиях мира и дружбы.
В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием транспортного коридора TRIPP, затронуто сотрудничество между Азербайджаном и США в политической, экономической, торговой сферах, в области высоких технологий, искусственного интеллекта, создания дата-центров и других направлениях, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.