    Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 23:40
    Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки

    Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс подчеркнул лидерство президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки.

    Как передает Report, об этом Джей Ди Вэнс заявил на встрече в расширенном составе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

    Азербайджанский лидер затронул особую роль президента Трампа в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

    Отметив царящую в Азербайджане толерантную среду, Джей Ди Вэнс подчеркнул, что представители разных религий живут в нашей стране как одна семья, в условиях мира и дружбы.

    В ходе беседы был проведен обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием транспортного коридора TRIPP, затронуто сотрудничество между Азербайджаном и США в политической, экономической, торговой сферах, в области высоких технологий, искусственного интеллекта, создания дата-центров и других направлениях, обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Лента новостей