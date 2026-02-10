İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vens sülh gündəliyinin irəli aparılmasında İlham Əliyevin liderliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 23:39
    Vens sülh gündəliyinin irəli aparılmasında İlham Əliyevin liderliyini vurğulayıb

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey. Di. Vens sülh gündəliyinin irəli aparılmasında Prezident İlham Əliyevin nümayiş etdirdiyi liderliyi vurğulayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Cey. Di. Vens bunu Prezident İlham Əliyev ilə geniş tərkibdə görüşdə deyib.

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampın xüsusi roluna toxunub.

    Cey. Di. Vens Azərbaycanda hökm sürən tolerant mühiti qeyd edərək, ölkəmizdə müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin bir ailə kimi sülh və dostluq şəraitində yaşadığını bildirib.

    Söhbət zamanı TRIPP nəqliyyat dəhlizinin inkişafı ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, Azərbaycanla ABŞ arasında siyasət, iqtisadiyyat, ticarət, yüksək texnologiyalar, süni intellekt, data mərkəzlərinin yaradılması və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə toxunuldu, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub.

    Вэнс подчеркнул лидерство Ильхама Алиева в продвижении мирной повестки

