İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ "Hizbullah"a dəstəyə görə Rusiya və Livan vətəndaşlarına sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 22:40
    ABŞ Hizbullaha dəstəyə görə Rusiya və Livan vətəndaşlarına sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ Livanın "Hizbullah" hərəkatına Birləşmiş Ştatların məhdudiyyətlərindən yayınmağa kömək edən fiziki şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsinin saytında yer alan bəyanatda bildirilib.

    Məhdudiyyətlər Rusiya vətəndaşı Andrey Borisova, həmçinin bir Livan vətəndaşına qarşı tətbiq edilib. Bundan əlavə, Livan, Panama və Türkiyədə fəaliyyət göstərən dörd fiziki şəxs, eləcə də iki yük gəmisi məhdudiyyətlərə məruz qalıb.

    ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti bildirib ki, Vaşinqton bu yolla İrana və onun proksi-qüvvələrinə təzyiqi artırmağı planlaşdırır.

    Sanksiya siyahısına daxil edilənlərin ABŞ-dəkı aktivləri dondurulacaq və Amerika vətəndaşlarına, şirkətlərinə siyahıdakı şəxslərlə biznes aparmağın qadağan olunacaq.

    ABŞ Livan Rusiya sanksiya
    США ввели санкции против граждан РФ и Ливана за поддержку "Хезболлах"

    Son xəbərlər

    22:40

    ABŞ "Hizbullah"a dəstəyə görə Rusiya və Livan vətəndaşlarına sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    22:23

    Avropa İttifaqı FIDE prezidentini qara siyahıya daxil etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22:11

    Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna transferinin detalları açıqlanıb

    Futbol
    22:07

    "Neftçi"nin baş məşqçisi: "Əgər bildirilsə ki, "Qarabağ"la oyun təxirə salınır, oynamayacağıq"

    Futbol
    22:04
    Foto

    İlham Əliyevlə Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    21:44
    Foto
    Video

    Prezident İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:41

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "Neftçi" ilə oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik"

    Futbol
    21:36

    Fidan və Quterreş İran-ABŞ danışıqlarını müzakirə ediblər

    Region
    21:26

    Kenan Piriç: "Neftçi"nin son 3 oyunda qapısını toxunulmaz saxlamasında komandanın ümumi payı var"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti