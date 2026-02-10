США ввели санкции против граждан РФ и Ливана за поддержку "Хезболлах"
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 22:03
США ввели санкции в отношении физических лиц за оказание ливанскому движению "Хезболлах" помощи в обходе американских рестрикций.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
Рестрикции введены в отношении гражданина РФ Андрея Борисова, а также одного гражданина Ливана. Кроме того, санкции введены в отношении четырех физических лиц, базирующихся в Ливане, Панаме и Турции, а также двух сухогрузов.
Пресс-служба Госдепартамента США утверждает, что Вашингтон рассчитывает таким образом "усилить давление на Иран и его прокси-силы".
Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.
