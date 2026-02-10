Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    США ввели санкции против граждан РФ и Ливана за поддержку "Хезболлах"

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 22:03
    США ввели санкции против граждан РФ и Ливана за поддержку Хезболлах

    США ввели санкции в отношении физических лиц за оказание ливанскому движению "Хезболлах" помощи в обходе американских рестрикций.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

    Рестрикции введены в отношении гражданина РФ Андрея Борисова, а также одного гражданина Ливана. Кроме того, санкции введены в отношении четырех физических лиц, базирующихся в Ливане, Панаме и Турции, а также двух сухогрузов.

    Пресс-служба Госдепартамента США утверждает, что Вашингтон рассчитывает таким образом "усилить давление на Иран и его прокси-силы".

    Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

    санкции Минфин США Россия
    Ты - Король

    Последние новости

    22:13

    СМИ: Венесуэла возобновила поставки нефти в Израиль

    Другие страны
    22:10
    Фото

    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы ОБНОВЛЕНО - 2

    Внешняя политика
    22:03

    США ввели санкции против граждан РФ и Ливана за поддержку "Хезболлах"

    Другие страны
    21:47

    Фидан и Гутерриш обсудили ирано-американские переговоры

    В регионе
    21:38

    Евросоюз намерен включить в черный список президента FIDE

    Другие страны
    21:21

    В Шамахы автомобиль врезался в дерево, один человек погиб

    Происшествия
    21:06

    Нетаньяху снова посетит Вашингтон 18 февраля

    Другие страны
    20:53

    Посольство США: ХСП будет способствовать дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:44
    Фото

    Украина получила от Азербайджана генераторы и спасательное оборудование

    Внешняя политика
    Лента новостей