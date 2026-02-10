Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna transferinin detalları açıqlanıb
Futbol
- 10 fevral, 2026
- 22:11
ABŞ təmsilçisi "Kolumbus Kru" "Qarabağ"ın futbolçusu Nəriman Axundzadəni transfer etdiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kolumbus kollektivinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
21 yaşlı futbolçu ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb.
O, P-1 vizasını (ABŞ-də idmançılara verilən xüsusi viza) aldıqdan sonra rəsmi olaraq komandanın heyətinə daxil olacaq və meydana çıxa biləcək.
Qeyd edək ki, Nəriman Axundzadə cari mövsüm "Qarabağ"ın heyətində Premyer Liqada 13 matçda meydana çıxıb və 3 qol vurub.
Son xəbərlər
22:40
ABŞ "Hizbullah"a dəstəyə görə Rusiya və Livan vətəndaşlarına sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
22:23
Avropa İttifaqı FIDE prezidentini qara siyahıya daxil etmək niyyətindədirDigər ölkələr
22:11
Nəriman Axundzadənin ABŞ klubuna transferinin detalları açıqlanıbFutbol
22:07
"Neftçi"nin baş məşqçisi: "Əgər bildirilsə ki, "Qarabağ"la oyun təxirə salınır, oynamayacağıq"Futbol
22:04
Foto
İlham Əliyevlə Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
21:44
Foto
Video
Prezident İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:41
"Qəbələ"nin məşqçisi: "Neftçi" ilə oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik"Futbol
21:36
Fidan və Quterreş İran-ABŞ danışıqlarını müzakirə ediblərRegion
21:26