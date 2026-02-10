Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в американском клубе "Коламбус Крю"
Футбол
- 10 февраля, 2026
- 22:42
Американский клуб "Коламбус Крю" объявил о переходе футболиста агдамского "Карабаха" Наримана Ахундзаде.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского клуба.
С 21-летним нападающим подписан контракт до июня 2029 года.
Футболист официально присоединится к команде и сможет выйти на поле после получения визы категории P-1 (специальной визы для спортсменов в США).
Отметим, что в текущем сезоне Нариман Ахундзаде провел 13 матчей в Премьер-лиге Азербайджана в составе "Карабаха" и забил 3 гола.
Последние новости
23:02
Фото
Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
23:01
Трамп: США примут жесткие меры против Ирана, если не заключат сделку с нимДругие страны
22:42
Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в американском клубе "Коламбус Крю"Футбол
22:27
СМИ: Парламент Египта одобрил масштабные перестановки в кабминеДругие страны
22:13
СМИ: Венесуэла возобновила поставки нефти в ИзраильДругие страны
22:10
Фото
Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы ОБНОВЛЕНО - 2Внешняя политика
22:03
США ввели санкции против граждан РФ и Ливана за поддержку "Хезболлах"Другие страны
21:47
Фидан и Гутерриш обсудили ирано-американские переговорыВ регионе
21:38