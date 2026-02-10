Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в американском клубе "Коламбус Крю"

    Футбол
    • 10 февраля, 2026
    • 22:42
    Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в американском клубе Коламбус Крю

    Американский клуб "Коламбус Крю" объявил о переходе футболиста агдамского "Карабаха" Наримана Ахундзаде.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

    С 21-летним нападающим подписан контракт до июня 2029 года.

    Футболист официально присоединится к команде и сможет выйти на поле после получения визы категории P-1 (специальной визы для спортсменов в США).

    Отметим, что в текущем сезоне Нариман Ахундзаде провел 13 матчей в Премьер-лиге Азербайджана в составе "Карабаха" и забил 3 гола.

