Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в американском клубе "Коламбус Крю"

Американский клуб "Коламбус Крю" объявил о переходе футболиста агдамского "Карабаха" Наримана Ахундзаде.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского клуба.

С 21-летним нападающим подписан контракт до июня 2029 года.

Футболист официально присоединится к команде и сможет выйти на поле после получения визы категории P-1 (специальной визы для спортсменов в США).

Отметим, что в текущем сезоне Нариман Ахундзаде провел 13 матчей в Премьер-лиге Азербайджана в составе "Карабаха" и забил 3 гола.