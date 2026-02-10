İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İlham Əliyevlə Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 19:06
    İlham Əliyevlə Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-nin Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə geniş tərkibdə görüşü başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Prezidenti ilə Bakıda səfərdə olan ABŞ-nin Vitse Prezidenti arasında bundan əvvəl məhdud tərkibdə görüş olub.

    Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri Cey Di Vens Azərbaycan İlham Əliyev
    Foto
    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО
    Foto
    Expanded meeting between Ilham Aliyev and US vice president held in Baku - UPDATED

    Son xəbərlər

    19:39

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ əməkdaşlığın 5 əsas məqsədini müəyyənləşdirib

    Xarici siyasət
    19:37
    Foto

    Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    19:34

    Kallas: Aİ Ukraynada nizamlanma çərçivəsində Rusiyaya öz tələblərini irəli sürməlidir

    Digər ölkələr
    19:32

    Vens: Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edənlərdən biri olub

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olub

    Fərdi
    19:26

    Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır

    Biznes
    19:22
    Video

    Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:21

    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi

    Digər
    19:20

    İlham Əliyev: Cey Di Vens bizim dostumuzdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti