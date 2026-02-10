İlham Əliyevlə Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb - YENİLƏNİB
- 10 fevral, 2026
- 19:06
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-nin Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə geniş tərkibdə görüşü başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan Prezidenti ilə Bakıda səfərdə olan ABŞ-nin Vitse Prezidenti arasında bundan əvvəl məhdud tərkibdə görüş olub.
