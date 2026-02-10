Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:07
    Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    В Баку завершилась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в расширенном составе.

    В Баку началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в расширенном составе.

    Об этом передает Report.

    İlham Əliyevlə Cey Di Vens arasında geniştərkibli görüş başa çatıb - YENİLƏNİB
    Expanded meeting between Ilham Aliyev and US vice president held in Baku - UPDATED
    Лента новостей