Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс провели встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика
- 10 февраля, 2026
- 19:07
В Баку завершилась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом в расширенном составе.
Об этом передает Report.
