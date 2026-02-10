İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ neft-qaz və elektroenergetika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Energetika
    • 10 fevral, 2026
    • 20:03
    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ neft-qaz və elektroenergetika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Azərbaycan və ABŞ həm ikitərəfli əsasda, həm də üçüncü ölkələrlə tərəfdaşlıq çərçivəsində neft, qaz və elektroenergetika sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens imzaladığı Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının mətnində deyilir.

    "Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları enerji təhlükəsizliyində etibarlı tərəfdaş kimi Azərbaycan Respublikasının strateji əhəmiyyətini qəbul edərək, ikitərəfli formatda və üçüncü ölkələrlə tərəfdaşlıq vasitəsilə, interkonnektor layihələri kimi birgə layihələrin icrası və təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsi istiqamətində, neft, qaz və elektrik enerjisi sektorları da daxil olmaqla, enerji əməkdaşlığını genişləndirmək niyyətindədirlər" , - Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının mətnində qeyd olunub.

    İlham Əliyev Azərbaycan ABŞ Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri
    Хартия: Азербайджан и США расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере и электроэнергетике
    Azerbaijan and US to expand energy cooperation in oil, gas, and power

    Son xəbərlər

    21:00

    Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    20:55

    "Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:49
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib

    Xarici siyasət
    20:37

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ Orta Dəhlizin inkişafı üçün əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:30
    Foto

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi Avropa Voleybol Konfederasiyasının iclasında iştirak edib

    Komanda
    20:29

    D-8 sammiti İndoneziyada keçiriləcək

    Xarici siyasət
    20:28
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb - YENİLƏNİB - MƏTN

    Xarici siyasət
    20:16

    Xorvatiya Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    20:11

    ABŞ Səfirliyi: Biznes nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti