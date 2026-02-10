Хартия: Азербайджан и США расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере и электроэнергетике

Азербайджан и США намерены расширять энергетическое сотрудничество в нефтяной, газовой и электроэнергетической сферах как на двусторонней основе, так и в рамках партнерства с третьими странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в тексте Хартии, которую сегодня подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В тексте Хартии отмечается, что Азербайджан и Соединенные Штаты Америки намерены работать над улучшением делового климата, а также расширением торговых и инвестиционных потоков для развития двусторонних экономических отношений, опираясь на успешную историю азербайджано-американского сотрудничества, приведшую к реализации таких проектов, как "Контракт века" и Южный газовый коридор, которые принесли выгоду обеим сторонам и региону в целом.

"Стороны намерены расширять энергетическое сотрудничество, признавая стратегическую роль Азербайджанской Республики как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности, включая сотрудничество в нефтяной, газовой и электроэнергетической сферах как на двусторонней основе, так и с участием третьих стран, в целях реализации совместных проектов, включая интерконнекторы, и диверсификацию маршрутов поставок", - говорится в документе.

Также отмечается, что Азербайджан и США намерены углублять сотрудничество в сфере мирной ядерной энергетики.