    Энергетика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:52
    Хартия: Азербайджан и США расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере и электроэнергетике

    Азербайджан и США намерены расширять энергетическое сотрудничество в нефтяной, газовой и электроэнергетической сферах как на двусторонней основе, так и в рамках партнерства с третьими странами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в тексте Хартии, которую сегодня подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    В тексте Хартии отмечается, что Азербайджан и Соединенные Штаты Америки намерены работать над улучшением делового климата, а также расширением торговых и инвестиционных потоков для развития двусторонних экономических отношений, опираясь на успешную историю азербайджано-американского сотрудничества, приведшую к реализации таких проектов, как "Контракт века" и Южный газовый коридор, которые принесли выгоду обеим сторонам и региону в целом.

    "Стороны намерены расширять энергетическое сотрудничество, признавая стратегическую роль Азербайджанской Республики как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности, включая сотрудничество в нефтяной, газовой и электроэнергетической сферах как на двусторонней основе, так и с участием третьих стран, в целях реализации совместных проектов, включая интерконнекторы, и диверсификацию маршрутов поставок", - говорится в документе.

    Также отмечается, что Азербайджан и США намерены углублять сотрудничество в сфере мирной ядерной энергетики.

    энергетика США Азербайджан Визит Вэнса в Азербайджан Хартия о стратегическом партнерстве
    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ neft-qaz və elektroenergetika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək
    Azerbaijan and US to expand energy cooperation in oil, gas, and power
    Лента новостей