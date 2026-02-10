Qarabağ abidələri İslam Dünyası İrs Siyahılarına daxil edilib
Mədəniyyət siyasəti
- 10 fevral, 2026
- 19:59
Özbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində 10–13 fevral 2026-cı il tarixlərində İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) İslam Dünyası İrs Komitəsinin 13-cü sessiyası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, sessiya çərçivəsində fevralın 10-da İslam Dünyasının İrs Siyahısına və İslam Dünyası İrsinin İlkin Siyahısına təqdim olunmuş nominasiyalar müzakirə edilib.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış Ağdam "İmarət" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi və "Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğu" nominasiya fayllarının ICESCO-nun İslam Dünyası İrs Siyahısına daxil edilməsi barədə qərar qəbul olunub.
Bununla da Ağdam abidələri ilk dəfə olaraq beynəlxalq mədəni irs siyahılarına daxil edilib.
Son xəbərlər
21:00
Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcəkXarici siyasət
20:55
"Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıbFutbol
20:49
Foto
Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı veribXarici siyasət
20:37
Xartiya: Azərbaycan və ABŞ Orta Dəhlizin inkişafı üçün əməkdaşlıq etmək niyyətindədirDigər ölkələr
20:30
Foto
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi Avropa Voleybol Konfederasiyasının iclasında iştirak edibKomanda
20:29
D-8 sammiti İndoneziyada keçiriləcəkXarici siyasət
20:28
Foto
Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb - YENİLƏNİB - MƏTNXarici siyasət
20:16
Xorvatiya Prezidenti Gürcüstana səfər edəcəkRegion
20:11