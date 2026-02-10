İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qarabağ abidələri İslam Dünyası İrs Siyahılarına daxil edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 10 fevral, 2026
    • 19:59
    Qarabağ abidələri İslam Dünyası İrs Siyahılarına daxil edilib

    Özbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində 10–13 fevral 2026-cı il tarixlərində İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ICESCO) İslam Dünyası İrs Komitəsinin 13-cü sessiyası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, sessiya çərçivəsində fevralın 10-da İslam Dünyasının İrs Siyahısına və İslam Dünyası İrsinin İlkin Siyahısına təqdim olunmuş nominasiyalar müzakirə edilib.

    Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış Ağdam "İmarət" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi və "Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğu" nominasiya fayllarının ICESCO-nun İslam Dünyası İrs Siyahısına daxil edilməsi barədə qərar qəbul olunub.

    Bununla da Ağdam abidələri ilk dəfə olaraq beynəlxalq mədəni irs siyahılarına daxil edilib.

    İslam Dünyası İrs Komitəsi “İmarət” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi “Şuşa Şəhər Dövlət Qoruğu”
    Foto
    Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира

    Son xəbərlər

    21:00

    Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    20:55

    "Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

    Futbol
    20:49
    Foto

    Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı verib

    Xarici siyasət
    20:37

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ Orta Dəhlizin inkişafı üçün əməkdaşlıq etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:30
    Foto

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi Avropa Voleybol Konfederasiyasının iclasında iştirak edib

    Komanda
    20:29

    D-8 sammiti İndoneziyada keçiriləcək

    Xarici siyasət
    20:28
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb - YENİLƏNİB - MƏTN

    Xarici siyasət
    20:16

    Xorvatiya Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    20:11

    ABŞ Səfirliyi: Biznes nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti