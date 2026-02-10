Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира

    Kультурная политика
    • 10 февраля, 2026
    • 20:15
    Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира

    В Ташкенте началась 13-я сессия Комитета наследия исламского мира под эгидой ИСЕСКО.

    Как сообщает Report, в первый день сессии были обсуждены номинации, представленные в Список наследия исламского мира и Предварительный список наследия исламского мира.

    Было принято решение о включении в Список наследия исламского мира ИСЕСКО файлов "Историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет"" в Агдаме и "Государственного заповедника города Шуша", подготовленных Министерством культуры Азербайджана.

    Тем самым памятники Агдама впервые были включены в международные списки культурного наследия.

    Отметим, что 13-я сессия Комитета проходит 10–13 февраля 2026 года в Узбекистане.

    архитектурные памятники Карабах ИСЕСКО список наследия
    Фото
    Qarabağ abidələri İslam Dünyası İrs Siyahılarına daxil edilib
    Ты - Король

    Последние новости

    20:53

    Посольство США: ХСП будет способствовать дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    20:44
    Фото

    Украина получила от Азербайджана генераторы и спасательное оборудование

    Внешняя политика
    20:34

    "Туран Товуз" объявил о новом трансфере

    Футбол
    20:24

    Бочоришвили: В скором времени ожидаем прояснения в отношениях Грузии и США

    В регионе
    20:18

    Саммит D-8 пройдет в Индонезии в середине апреля

    Внешняя политика
    20:15
    Фото

    Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира

    Kультурная политика
    20:08

    Президент Хорватии посетит Грузию с официальным визитом

    В регионе
    20:07

    Хартия: Азербайджан и США намерены сотрудничать для развития Среднего коридора

    Инфраструктура
    19:59

    Посольство: Визит бизнес-делегации США в Баку открывает новые возможности для сотрудничества

    Бизнес
    Лента новостей