Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира

В Ташкенте началась 13-я сессия Комитета наследия исламского мира под эгидой ИСЕСКО.

Как сообщает Report, в первый день сессии были обсуждены номинации, представленные в Список наследия исламского мира и Предварительный список наследия исламского мира.

Было принято решение о включении в Список наследия исламского мира ИСЕСКО файлов "Историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет"" в Агдаме и "Государственного заповедника города Шуша", подготовленных Министерством культуры Азербайджана.

Тем самым памятники Агдама впервые были включены в международные списки культурного наследия.

Отметим, что 13-я сессия Комитета проходит 10–13 февраля 2026 года в Узбекистане.