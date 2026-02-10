Памятники Карабаха включены в Список наследия исламского мира
Kультурная политика
- 10 февраля, 2026
- 20:15
В Ташкенте началась 13-я сессия Комитета наследия исламского мира под эгидой ИСЕСКО.
Как сообщает Report, в первый день сессии были обсуждены номинации, представленные в Список наследия исламского мира и Предварительный список наследия исламского мира.
Было принято решение о включении в Список наследия исламского мира ИСЕСКО файлов "Историко-архитектурного музейного комплекса "Имарет"" в Агдаме и "Государственного заповедника города Шуша", подготовленных Министерством культуры Азербайджана.
Тем самым памятники Агдама впервые были включены в международные списки культурного наследия.
Отметим, что 13-я сессия Комитета проходит 10–13 февраля 2026 года в Узбекистане.
