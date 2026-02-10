İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Turan Tovuz" "Şaxtyor"un yetirməsini transfer edib

    Futbol
    • 10 fevral, 2026
    • 20:01
    Turan Tovuz Şaxtyorun yetirməsini transfer edib

    "Turan Tovuz" müqavilə əsasında Rusiyanın "Lokomotiv" (Moskva) klubuna məxsus olan Mark Mampassini transfer edib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, müdafiəçi icarə əsasında mövsümün sonunadək bölgə təmsilçisinin şərəfini qoruyacaq.

    Donetsk "Şaxtyor"unun (Ukrayna) yetirməsi olan 22 yaşlı futbolçu karyerası ərzində Ukraynada "Mariupol, Türkiyədə "Antalyaspor", Belçikada isə "Kortriyk"in formasını geyinib.

    Ukrayna Premyer Liqasında "Mariupol"un heyətində 21 oyunda meydana çıxan futbolçu, Belçika Yüksək Liqasında 35, Rusiya Premyer Liqasında isə 18 oyunda meydanda olub. Karyerası ərzində ümumilikdə 87 oyun keçirən mərkəz müdafiəçisinin aktivində 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə var.

    Futbol transfer
    "Туран Товуз" объявил о новом трансфере

