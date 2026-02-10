İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 21:00
    Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi iki ölkə arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanmasını şərh edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq paylaşım diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində dərc olunub.

    "Bu sənəd iki ölkə arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. ABŞ Cənubi Qafqaz regionunun böyük potensialının reallaşdırılması istiqamətində Azərbaycanla sıx əməkdaşlığı davam etdirməyə sadiqdir", - məlumatda qeyd olunub.

    ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri
    Посольство США: ХСП будет способствовать дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном

