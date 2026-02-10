Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək
Xarici siyasət
- 10 fevral, 2026
- 21:00
ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyi iki ölkə arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanmasını şərh edib.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq paylaşım diplomatik nümayəndəliyin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində dərc olunub.
"Bu sənəd iki ölkə arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. ABŞ Cənubi Qafqaz regionunun böyük potensialının reallaşdırılması istiqamətində Azərbaycanla sıx əməkdaşlığı davam etdirməyə sadiqdir", - məlumatda qeyd olunub.
Son xəbərlər
21:14
Şamaxıda avtomobil ağaca çırpılıb, ölən varHadisə
21:00
Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcəkXarici siyasət
20:55
"Neftçi" Premyer Liqada ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıbFutbol
20:49
Foto
Azərbaycan Ukraynaya generatorlar və xilasetmə avadanlığı veribXarici siyasət
20:37
Xartiya: Azərbaycan və ABŞ Orta Dəhlizin inkişafı üçün əməkdaşlıq etmək niyyətindədirDigər ölkələr
20:30
Foto
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi Avropa Voleybol Konfederasiyasının iclasında iştirak edibKomanda
20:29
D-8 sammiti İndoneziyada keçiriləcəkXarici siyasət
20:28
Foto
Azərbaycanla ABŞ arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası imzalanıb - YENİLƏNİB - MƏTNXarici siyasət
20:16