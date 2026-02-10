Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Посольство США: ХСП будет способствовать дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном

    Посольство США в Азербайджане прокомментировало подписание Хартии стратегического партнерства между двумя странами.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипведомства в соцсети Х.

    "Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа", - указано в сообщении.

    Отметим, что Хартия о стратегическом партнерстве подписана сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Баку.

    Səfirlik: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası Azərbaycanla əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcək
    Лента новостей