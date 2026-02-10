Посольство США: ХСП будет способствовать дальнейшему укреплению отношений с Азербайджаном
- 10 февраля, 2026
- 20:53
Посольство США в Азербайджане прокомментировало подписание Хартии стратегического партнерства между двумя странами.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипведомства в соцсети Х.
"Этот документ будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами. Соединенные Штаты привержены продолжению тесного сотрудничества с Азербайджаном в направлении реализации большого потенциала региона Южного Кавказа", - указано в сообщении.
Отметим, что Хартия о стратегическом партнерстве подписана сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Баку.
Today, @VP JD Vance and @presidentaz Ilham Aliyev met in Baku to discuss the implementation of the historic August 8 White House Peace Summit and reaffirm their shared commitment to regional peace, security, and prosperity. The leaders signed the 🇺🇸U.S.-🇦🇿Azerbaijan Strategic… pic.twitter.com/4dHbn8Sxcp— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 10, 2026