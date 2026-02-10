"Туран Товуз" объявил о новом трансфере
Футбол
- 10 февраля, 2026
- 20:34
"Туран Товуз" арендовал игрока российского "Локомотива" Марка Мампасси.
Как сообщили Report в клубе, защитник будет выступать за представителя региона до конца сезона.
Отметим, что 22-летний футболист является воспитанником донецкого "Шахтера". В разные годы он выступал за "Мариуполь" в Украине, "Антальяспор" в Турции и "Кортрейк" в Бельгии.
В Украинской Премьер-лиге Мампасси провел 21 матч, в высшем дивизионе чемпионата Бельгии - 35 матчей, в Российской Премьер-лиге - 18 матчей. Всего в профессиональной карьере центральный защитник отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 87 матчах.
