    "Туран Товуз" объявил о новом трансфере

    Футбол
    • 10 февраля, 2026
    • 20:34
    Туран Товуз объявил о новом трансфере

    "Туран Товуз" арендовал игрока российского "Локомотива" Марка Мампасси.

    Как сообщили Report в клубе, защитник будет выступать за представителя региона до конца сезона.

    Отметим, что 22-летний футболист является воспитанником донецкого "Шахтера". В разные годы он выступал за "Мариуполь" в Украине, "Антальяспор" в Турции и "Кортрейк" в Бельгии.

    В Украинской Премьер-лиге Мампасси провел 21 матч, в высшем дивизионе чемпионата Бельгии - 35 матчей, в Российской Премьер-лиге - 18 матчей. Всего в профессиональной карьере центральный защитник отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 87 матчах.

