В Анталье произошло землетрясение
В регионе
- 06 марта, 2026
- 09:57
В Анталье произошло землетрясение.
Как передает Report, информацию распространило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Отмечается, что магнитуда землетрясения, произошедшего на глубине 12,5 км, составило 4,5.
Информации о разрушениях нет.
