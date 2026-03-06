Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Пезешкиан: Ряд стран предложили посредничество для решения конфликта на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 06 марта, 2026
    • 15:57
    Некоторые страны предложили посреднические усилия для разрешения конфликта между Ираном и США.

    Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил в соцсети Х.

    "Некоторые страны начали предпринимать посреднические усилия. Внесем ясность: Мы стремимся к прочному миру в регионе", - отметил он.

    Pezeşkian: Bir sıra ölkələr Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli üçün vasitəçilik təklif ediblər
    Iran's Pezeshkian: Some countries have begun mediation efforts
