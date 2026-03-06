Пезешкиан: Ряд стран предложили посредничество для решения конфликта на Ближнем Востоке

Некоторые страны предложили посреднические усилия для разрешения конфликта между Ираном и США.

Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил в соцсети Х.

"Некоторые страны начали предпринимать посреднические усилия. Внесем ясность: Мы стремимся к прочному миру в регионе", - отметил он.