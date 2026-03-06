İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Pezeşkian: Bir sıra ölkələr Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli üçün vasitəçilik təklif ediblər

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 16:10
    Pezeşkian: Bir sıra ölkələr Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli üçün vasitəçilik təklif ediblər

    Bəzi ölkələr İran və ABŞ arasındakı münaqişənin həlli üçün vasitəçilik səyləri təklif ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Bəzi ölkələr vasitəçilik səyləri göstərməyə başlayıblar. Aydınlıq gətirək: Biz regionda davamlı sülhə can atırıq", - o qeyd edib.

    Məsud Pezeşkian İran ABŞ ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Пезешкиан: Ряд стран предложили посредничество для решения конфликта на Ближнем Востоке
    Iran's Pezeshkian: Some countries have begun mediation efforts

    Son xəbərlər

    17:07

    Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    17:02

    BƏƏ-nin HHM qüvvələri İranın 9 ballistik raketini məhv edib

    Digər ölkələr
    17:01

    FAO fevral ayı üçün ərzaq qiymətləri indeksini açıqlayıb

    ASK
    17:00

    Peritan Bozdağ: "Macarıstan millisinin güclü olması bizi daha çox motivasiya edir"

    Futbol
    16:59

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    16:57

    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcək

    Xarici siyasət
    16:54
    Foto

    NDU nəzdində Gimnaziyanın komandası "Sabahın alimləri" müsabiqəsində I yerin qalibi olub

    Elm və təhsil
    16:46

    "Qaradağ Şüşə Zavodu" yenidən özəlləşdirməyə çıxarılır

    Biznes
    16:45

    Starmer Bəhreynin müdafiəsi üçün dörd qırıcının yerləşdirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti