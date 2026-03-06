Pezeşkian: Bir sıra ölkələr Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli üçün vasitəçilik təklif ediblər
Region
- 06 mart, 2026
- 16:10
Bəzi ölkələr İran və ABŞ arasındakı münaqişənin həlli üçün vasitəçilik səyləri təklif ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Bəzi ölkələr vasitəçilik səyləri göstərməyə başlayıblar. Aydınlıq gətirək: Biz regionda davamlı sülhə can atırıq", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
17:07
Məcnun Məmmədov Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
17:02
BƏƏ-nin HHM qüvvələri İranın 9 ballistik raketini məhv edibDigər ölkələr
17:01
FAO fevral ayı üçün ərzaq qiymətləri indeksini açıqlayıbASK
17:00
Peritan Bozdağ: "Macarıstan millisinin güclü olması bizi daha çox motivasiya edir"Futbol
16:59
Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcəkBiznes
16:57
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq xidməti martın 13-ə qədər işləməyəcəkXarici siyasət
16:54
Foto
NDU nəzdində Gimnaziyanın komandası "Sabahın alimləri" müsabiqəsində I yerin qalibi olubElm və təhsil
16:46
"Qaradağ Şüşə Zavodu" yenidən özəlləşdirməyə çıxarılırBiznes
16:45