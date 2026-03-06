Кабинет министров утвердил "Виды использования водных объектов для специальных целей"
Финансы
- 06 марта, 2026
- 15:46
Кабинет министров утвердил "Виды использования водных объектов для специальных целей".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Текст постановления не приводится.
Последние новости
16:02
В Нахчыване изменена дата проведения выпускного экзаменДругие
15:59
Швеция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НахчывануВнешняя политика
15:58
ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера ХаменеиДругие страны
15:57
Совет аксакалов выразил поддержку позиции Ильхама Алиева по иранской атаке на НахчыванВнешняя политика
15:57
Пезешкиан: Ряд стран предложили посредничество для решения конфликта на Ближнем ВостокеВ регионе
15:52
Фото
В Баку открылась выставка мексиканского художника JazzamoartКультура
15:52
Финляндия осудила атаку Ирана на АзербайджанВ регионе
15:49
Поступления по обязательному соцстрахованию в Азербайджане выросли на 6,4%Финансы
15:46