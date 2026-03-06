"Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri" təsdiqlənib
Maliyyə
- 06 mart, 2026
- 15:19
Nazirlər Kabineti "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri"ni təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərarın mətni açıqlanmayıb.
