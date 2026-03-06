Венгрия депортирует 7 граждан Украины, задержанных при перевозке наличных и золота

Венгрия собирается депортировать всех семерых граждан Украины, задержанных при транспортировке наличных и золота из Австрии в Украину.

Как передает Report, об этом написал государственный секретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач в соцсети Х.

Ковач также отметил, что команду, перевозившую наличные и золото, координировал бывший генерал Службы безопасности Украины: "При этом бывший майор Военно-воздушных сил Украины выступал в качестве заместителя, и им помогали лица с военным опытом".

Напомним, в ночь на пятницу, 6 марта, Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии задержали украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.