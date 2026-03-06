Венгрия депортирует 7 граждан Украины, задержанных при перевозке наличных и золота
Другие страны
- 06 марта, 2026
- 15:44
Венгрия собирается депортировать всех семерых граждан Украины, задержанных при транспортировке наличных и золота из Австрии в Украину.
Как передает Report, об этом написал государственный секретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач в соцсети Х.
Ковач также отметил, что команду, перевозившую наличные и золото, координировал бывший генерал Службы безопасности Украины: "При этом бывший майор Военно-воздушных сил Украины выступал в качестве заместителя, и им помогали лица с военным опытом".
Напомним, в ночь на пятницу, 6 марта, Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии задержали украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.
Последние новости
15:59
Швеция выразила солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НахчывануВнешняя политика
15:58
ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера ХаменеиДругие страны
15:57
Совет аксакалов выразил поддержку позиции Ильхама Алиева по иранской атаке на НахчыванВнешняя политика
15:57
Пезешкиан: Ряд стран предложили посредничество для решения конфликта на Ближнем ВостокеВ регионе
15:52
Фото
В Баку открылась выставка мексиканского художника JazzamoartКультура
15:52
Финляндия осудила атаку Ирана на АзербайджанВ регионе
15:49
Поступления по обязательному соцстрахованию в Азербайджане выросли на 6,4%Финансы
15:46
Кабинет министров утвердил "Виды использования водных объектов для специальных целей"Финансы
15:44