    Венгрия депортирует 7 граждан Украины, задержанных при перевозке наличных и золота

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 15:44
    Венгрия депортирует 7 граждан Украины, задержанных при перевозке наличных и золота

    Венгрия собирается депортировать всех семерых граждан Украины, задержанных при транспортировке наличных и золота из Австрии в Украину.

    Как передает Report, об этом написал государственный секретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач в соцсети Х.

    Ковач также отметил, что команду, перевозившую наличные и золото, координировал бывший генерал Службы безопасности Украины: "При этом бывший майор Военно-воздушных сил Украины выступал в качестве заместителя, и им помогали лица с военным опытом".

    Напомним, в ночь на пятницу, 6 марта, Нацбанк Украины сообщил, что власти Венгрии задержали украинских инкассаторов и крупную сумму валюты.

    Венгрия Украина депортация
