İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Siyarto: Ukraynadan nağd pul və qızılın daşınması ilə bağlı izahat tələb edirik

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 17:16
    Siyarto: Ukraynadan nağd pul və qızılın daşınması ilə bağlı izahat tələb edirik
    Peter Siyarto

    Budapeşt Kiyevdən Macarıstan ərazisindən daşınan iri həcmli nağd pul partiyaları ilə bağlı dərhal cavab tələb edir, bu partiyalar Ukrayna hərbi mafiyası ilə mümkün əlaqə barədə ciddi suallar doğurur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto sosial şəbəkələrdə bəyan edib.

    "Yanvar ayından bəri Macarıstan ərazisindən 900 milyon dollar və 420 milyon avro nağd pul, həmçinin 146 kiloqram qızıl daşınıb. Əgər bu, həqiqətən banklar arasında əməliyyatdırsa, niyə köçürmə yolu ilə həyata keçirilməyib? Niyə belə böyük məbləğləri nağd şəkildə ölkəmiz ərazisindən daşımaq lazımdır?", - o qeyd edib.

    Siyarto bildirib ki, Milli Vergi və Gömrük Administrasiyasının məlumatlarına görə, sonuncu partiyanı Ukrayna kəşfiyyat xidmətinin keçmiş generalı müşayiət edib və Kiyev vəsaitlərin mənşəyi və təyinatı barədə aydın izahat verənədək Macarıstan hakimiyyəti hərtərəfli araşdırma aparacaq.

    Bu arada, Ukrayna XİN başçısı Andrey Sibiqa bəyan edib ki, Ukrayna tərəfi Macarıstanın nağd pul və qızılla inkassator maşınlarını saxlamasına cavab olaraq tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır.

    "Biz sanksiyaların və digər məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi daxil olmaqla müvafiq tədbirlər görmək hüququmuzu özümüzdə saxlayırıq", – o bəyan edib.

    Xatırladaq ki, martın 6-sı gecə Ukraynanın Milli Bankı Macarıstan hakimiyyətinin Ukrayna inkassatorlarını və iri məbləğdə valyutanı saxladığını bildirmişdi.

    Macarıstan Ukrayna deportasiya
    Сийярто: Требуем от Украины разъяснений по поводу перевозки наличных и золота - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    17:30
    Foto

    Rusiya, Pakistan və Cexiya diplomatları da daxil olmaqla Azərbaycana daha 30 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    17:30

    Ferlan Mendi iki aylıq fasilədən sonra "Real"ın heyətinə qayıdır

    Futbol
    17:22

    MEDİA: Azərbaycanın İranla sərhəddə ağır silahlar yerləşdirməsi paylaşımları dezinformasiyadır

    Media
    17:18

    Uitkoff: Yaxın həftələrdə Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqları üzrə irəliləyiş gözləyirik

    Digər ölkələr
    17:16

    İsrailin hava məkanı martın 8-dən tədricən açılacaq

    Digər ölkələr
    17:16

    Neft qiymətlərinin yüksəlməsi kriptovalyuta bazarına necə təsir göstərir? – ARAŞDIRMA

    Maliyyə
    17:16

    Siyarto: Ukraynadan nağd pul və qızılın daşınması ilə bağlı izahat tələb edirik

    Digər ölkələr
    17:14

    Fidan və Mirzoyan Yaxın Şərqdəki hadisələri müzakirə ediblər

    Region
    17:12
    Foto

    Heydər Əliyev Sarayında "Yalnız mədəniyyət" adlı musiqili tamaşa nümayiş olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti