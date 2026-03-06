Поступления по обязательному соцстрахованию в Азербайджане выросли на 6,4%

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Финансы
    • 06 марта, 2026
    • 15:49
    Поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам в Азербайджане за январь-февраль 2026 года составили более 1 млрд 19,8 млн манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, это на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том числе за последний год поступления по внебюджетным организациям выросли на 8,9% и составили 706,1 млн манатов.

    В отчетном периоде поступления по взносам страхования от безработицы выросли на 8,4% и достигли 37,3 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям выросли на 12% и достигли 29,9 млн манатов.

    За год поступления по взносам обязательного медицинского страхования сократились на 7,7% и составили 163,3 млн манатов, в том числе поступления по внебюджетным организациям сократились на 5,4% и составили 115,7 млн манатов.

