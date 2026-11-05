Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В 2027 году семьи шехидов и инвалидов войны получат 600 квартир

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 12:01
    В 2027 году семьи шехидов и инвалидов войны получат 600 квартир

    В 2027 году для семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, будет приобретено 600 квартир.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности.

    По его словам, в следующем году министерство продолжит программы обеспечения льготных категорий граждан жильем, автомобилями и реабилитационными средствами.

    "Для улучшения жилищно-бытовых условий семей шехидов и лиц с установленной инвалидностью, связанной с войной, в 2027 году предусмотрено выделение 40 млн манатов на приобретение 600 квартир. Кроме того, планируется направить более 30 млн манатов на обеспечение автомобилями лиц с инвалидностью вследствие войны, имеющих соответствующие медицинские показания, а также на предоставление им реабилитационных средств", - отметил министр.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Семьи шехидов Льготное жилье инвалидам войны в Азербайджане
    Gələn il şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün 600 mənzil alınacaq
    Azerbaijan to purchase 600 apartments for martyr families, war veterans in 2027
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
    Энергетика
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    Финансы
    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
    Другие страны
    Лента новостей