В 2027 году семьи шехидов и инвалидов войны получат 600 квартир

В 2027 году для семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, будет приобретено 600 квартир.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и по экономической политике, промышленности.

По его словам, в следующем году министерство продолжит программы обеспечения льготных категорий граждан жильем, автомобилями и реабилитационными средствами.

"Для улучшения жилищно-бытовых условий семей шехидов и лиц с установленной инвалидностью, связанной с войной, в 2027 году предусмотрено выделение 40 млн манатов на приобретение 600 квартир. Кроме того, планируется направить более 30 млн манатов на обеспечение автомобилями лиц с инвалидностью вследствие войны, имеющих соответствующие медицинские показания, а также на предоставление им реабилитационных средств", - отметил министр.