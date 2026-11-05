İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Gələn il şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün 600 mənzil alınacaq

    Maliyyə
    • 05 noyabr, 2026
    • 11:41
    Gələn il şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün 600 mənzil alınacaq

    2027-ci ildə şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün 600 mənzil alınacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsi ilə İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin birgə iclasında "Dövlət sosial müdafiə fondunun 2027-ci il büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

    O qeyd edib ki,Növbəti ildə nazirlik tərəfindən imtiyazlı şəxslərin mənzil, avtomobil və reabilitasiya vasitələri ilə təminatı proqramları da davam etdiriləcəkdir: "Belə ki, şəhid ailələrinin və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 2027-ci il ərzində 600 mənzilin alınması üçün 40 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bununla yanaşı, tibbi göstərişi olan müharibə əlillərinin avtomobillərlə, eləcə də müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin reabilitasiya vasitələri ilə təminatı üçün 30 milyon manatdan çox vəsait ayrılması planlaşdırılır".

    В 2027 году семьи шехидов и инвалидов войны получат 600 квартир
    Azerbaijan to purchase 600 apartments for martyr families, war veterans in 2027
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