Самостоятельно работающие курьеры могут платить 15 манатов налога в месяц

В Азербайджане предлагается установить для физических лиц, самостоятельно занимающихся курьерской деятельностью без привлечения наемных работников, упрощенный налог в фиксированном размере 15 манатов в месяц.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

По мнению правительства, фиксированная модель упростит налоговым органам контроль и администрирование, будет способствовать официальному оформлению операций и обеспечит более прозрачный учет оборота в курьерской сфере.

Ожидается, что нововведение будет стимулировать неофициально работающих курьеров к легализации деятельности, а также позволит снизить операционные расходы предпринимателей.