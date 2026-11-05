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    Самостоятельно работающие курьеры могут платить 15 манатов налога в месяц

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 12:08
    Самостоятельно работающие курьеры могут платить 15 манатов налога в месяц

    В Азербайджане предлагается установить для физических лиц, самостоятельно занимающихся курьерской деятельностью без привлечения наемных работников, упрощенный налог в фиксированном размере 15 манатов в месяц.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    По мнению правительства, фиксированная модель упростит налоговым органам контроль и администрирование, будет способствовать официальному оформлению операций и обеспечит более прозрачный учет оборота в курьерской сфере.

    Ожидается, что нововведение будет стимулировать неофициально работающих курьеров к легализации деятельности, а также позволит снизить операционные расходы предпринимателей.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Налоговый кодекс Азербайджана
    Azərbaycanda kuryerlər aylıq 15 manat sabit vergi ödəyəcək
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