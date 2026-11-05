Самостоятельно работающие курьеры могут платить 15 манатов налога в месяц
- 05 ноября, 2026
- 12:08
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане предлагается установить для физических лиц, самостоятельно занимающихся курьерской деятельностью без привлечения наемных работников, упрощенный налог в фиксированном размере 15 манатов в месяц.
Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.
Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.
По мнению правительства, фиксированная модель упростит налоговым органам контроль и администрирование, будет способствовать официальному оформлению операций и обеспечит более прозрачный учет оборота в курьерской сфере.
Ожидается, что нововведение будет стимулировать неофициально работающих курьеров к легализации деятельности, а также позволит снизить операционные расходы предпринимателей.