Министр: В бюджете создано финансовое обеспечение для 6-го пакета социальных реформ

В государственном и сводном бюджетах Азербайджана на 2027 год создано финансовое обеспечение для 6-го пакета социальных реформ.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год" на совместном заседании комитетов ММ.

"В соответствии с программой реформ президента Ильхама Алиева последовательные и целенаправленные меры по усилению социальной защиты населения и обеспечению занятости будут продолжены и в следующем году. В соответствии с поручением главы государства, данным на VIII съезде партии "Ени Азербайджан", в государственном и сводном бюджетах на 2027 год создано соответствующее финансовое обеспечение в связи с очередным, шестым пакетом социальных реформ, направленным на повышение заработных плат и социальных выплат. Как известно, за минувшие 8 лет были реализованы пять крупных пакетов социальных реформ, охвативших 4 млн граждан. Дополнительная ежегодная финансовая нагрузка этих реформ составила 8 млрд манатов", - отметил он.