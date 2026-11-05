Ильхам Алиев Путь к Победе
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    Министр: В бюджете создано финансовое обеспечение для 6-го пакета социальных реформ

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 12:11
    Министр: В бюджете создано финансовое обеспечение для 6-го пакета социальных реформ

    В государственном и сводном бюджетах Азербайджана на 2027 год создано финансовое обеспечение для 6-го пакета социальных реформ.

    Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год" на совместном заседании комитетов ММ.

    "В соответствии с программой реформ президента Ильхама Алиева последовательные и целенаправленные меры по усилению социальной защиты населения и обеспечению занятости будут продолжены и в следующем году. В соответствии с поручением главы государства, данным на VIII съезде партии "Ени Азербайджан", в государственном и сводном бюджетах на 2027 год создано соответствующее финансовое обеспечение в связи с очередным, шестым пакетом социальных реформ, направленным на повышение заработных плат и социальных выплат. Как известно, за минувшие 8 лет были реализованы пять крупных пакетов социальных реформ, охвативших 4 млн граждан. Дополнительная ежегодная финансовая нагрузка этих реформ составила 8 млрд манатов", - отметил он.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Анар Алиев
    Nazir: "Büdcədə 6-cı sosial islahat paketi üçün maliyyə təminatı yaradılıb"
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