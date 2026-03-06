İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 15:28
    Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda muzdlu işçi sayının və əməkhaqqı fondunun "ağarması" prosesi şəraitində məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxilolmalar 1 milyard 19,8 milyon manat olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,4 % və ya 61,2 milyon manat çoxdur. O cümlədən, son 1 ildə qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 8,9 % artaraq 706,1 milyon manat olub.

    Hesabat dövründə işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar 8,4 % artaraq 37,3 milyon manata, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 12 % artaraq 29,9 milyon manata çatıb.

    İl ərzində icbari tibbi sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 7,7 % azalaraq 163,3 milyon manat, o cümlədən qeyri-büdcə təşkilatları üzrə daxilolmalar 5,4 % azalaraq 115,7 milyon manat təşkil edib.

    məcburi dövlət sosial sığorta haqları işsizlikdən sığorta haqları icbari tibbi sığorta haqları

    Son xəbərlər

    15:31

    "Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    15:27
    Foto

    "Çovdar nekropolu" kitabı ictimaiyyətə təqdim edilib

    İnfrastruktur
    15:25

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    15:22

    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    15:19

    Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək

    Maliyyə
    15:19

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri" təsdiqlənib

    Maliyyə
    15:16

    Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

    Fərdi
    15:10
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Strasburqda Avropa Şurasının antidopinq iclaslarında iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti