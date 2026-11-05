Ахмед Исмаилов: Радио сыграло беспрецедентную роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

Азербайджанское радио сыграло беспрецедентную роль в сохранении чистоты азербайджанского литературного языка, в формировании его орфоэпических норм и его усвоении широкими массами населения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета по медиа и вещанию Азербайджана Ахмед Исмаилов на научно-практической конференции, посвященной 100-летию Азербайджанского радио.

Он отметил, что за прошедшее столетие Азербайджанское радио стало одним из самых надежных хранителей национальной памяти, культурного наследия и духовного сокровища:

"Благодаря радиовещанию голоса наших выдающихся мыслителей, великих писателей и художников проникли в дом и сердце каждого азербайджанца".

Исмаилов подчеркнул, что даже в современную эпоху повсеместного распространения визуальных средств массовой информации радио сохранило свои уникальные коммуникационные возможности.