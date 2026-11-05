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    Ахмед Исмаилов: Радио сыграло беспрецедентную роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

    Медиа
    • 05 ноября, 2026
    • 12:09
    Ахмед Исмаилов: Радио сыграло беспрецедентную роль в сохранении чистоты азербайджанского языка

    Азербайджанское радио сыграло беспрецедентную роль в сохранении чистоты азербайджанского литературного языка, в формировании его орфоэпических норм и его усвоении широкими массами населения.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета по медиа и вещанию Азербайджана Ахмед Исмаилов на научно-практической конференции, посвященной 100-летию Азербайджанского радио.

    Он отметил, что за прошедшее столетие Азербайджанское радио стало одним из самых надежных хранителей национальной памяти, культурного наследия и духовного сокровища:

    "Благодаря радиовещанию голоса наших выдающихся мыслителей, великих писателей и художников проникли в дом и сердце каждого азербайджанца".

    Исмаилов подчеркнул, что даже в современную эпоху повсеместного распространения визуальных средств массовой информации радио сохранило свои уникальные коммуникационные возможности.

    Ахмед Исмаилов Радиовещание Совет по медиа и вещанию Азербайджанский язык
    Əhməd İsmayılov: Azərbaycan Radiosu ədəbi dilin saflığının qorunmasında misilsiz rol oynayıb
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