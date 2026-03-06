Совет аксакалов выразил поддержку позиции Ильхама Алиева по иранской атаке на Нахчыван

Совет аксакалов Азербайджана резко осудил атаку иранских беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Совета, удар дронами по гражданской инфраструктуре в Нахчыванской Автономной Республике вызвал серьезную обеспокоенность и глубокое возмущение у членов организации, как и у всего азербайджанского общества.

Подчеркивается, что данный инцидент является крайне опасным и неприемлемым шагом, который грубо противоречит нормам международного права, принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также основополагающим правилам межгосударственных отношений.

"Совет аксакалов Азербайджана решительно осуждает этот вероломный акт нападения и расценивает его как очередную провокацию, направленную против независимого Азербайджанского государства", - говорится в заявлении.

Авторы документа также отметили, что произошедшее – не первое проявление враждебных действий со стороны Ирана в отношении Азербайджана. В заявлении напомнили о террористическом нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник дипмиссии и еще один получил тяжелые ранения.

"Подобные инциденты наносят серьезный удар по миру в регионе, взаимному доверию и нормальному развитию межгосударственных отношений", - подчеркивается в заявлении.

В Совете аксакалов заявили, что независимый Азербайджан твердо настроен обеспечить защиту своего суверенитета, территориальной целостности и безопасность граждан.

"Мы полностью поддерживаем решительную позицию президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева по данному вопросу и высоко оцениваем все политические, дипломатические и правовые шаги, предпринимаемые государством", - говорится в заявлении.