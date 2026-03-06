Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Финляндия осудила атаку Ирана на Азербайджан

    • 06 марта, 2026
    • 15:52
    Финляндия осудила атаку Ирана на Азербайджан

    Финляндия осудила иранскую атаку беспилотниками против Азербайджана.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице представительства Финляндии на Южном Кавказе.

    "Финляндия решительно осуждает иранские атаки беспилотниками на гражданскую инфраструктуру аэропорта Нахчывана. Это нарушение безопасности и территориальной целостности Азербайджана, а также риск дальнейшей эскалации. Стабильность в регионе необходимо поддерживать, а не подрывать", - говорится в сообщении дипломатической миссии.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал действия иранской стороны отвратительным террористическим актом. Президент заявил, что официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне, совершившие этот террористический акт должны быть привлечены к уголовной ответственности.

