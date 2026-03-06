İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Finlandiya İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Region
    • 06 mart, 2026
    • 16:05
    Finlandiya İranın Azərbaycana hücumunu pisləyib

    Finlandiya İranın Azərbaycana qarşı pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Finlandiyanın Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin rəsmi səhifəsində bildirilib.

    "Finlandiya İranın Naxçıvanın hava limanının mülki infrastrukturuna PUA-larla hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. Bu, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün pozulması, həmçinin gərginliyin daha da artması riskidir. Regionda sabitlik dəstəklənməli, sarsıdılmamalıdır", - diplomatik missiyanın məlumatında bildirilib.

    Naxçıvan aeroportuna dron hücumu
    Финляндия осудила атаку Ирана на Азербайджан
    Finland condemns Iranian drone attack against Azerbaijan

