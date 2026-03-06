Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 15:58
    ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении в Тегеране подземного военного бункера убитого 28 февраля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

    "Немного ранее около 50 истребителей ВВС Израиля, управляемых точной разведкой ЦАХАЛ, нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране",- говорится в заявлении.

    Подземный военный бункер был расположен под резиденцией Хаменеи, которую США и Израиль поразили в первый же день боевых действий. По информации ЦАХАЛ, бункер использовался Хаменеи и другими высокопоставленными военными в качестве защищенного командного центра на случай чрезвычайной ситуации.

    "Хаменеи был устранен, не успев воспользоваться бункером. Однако комплексом продолжали пользоваться высокопоставленными представители иранской армии",- отмечается в заявлении.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром в своей резиденции, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта.

    Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Али Хаменеи
    Видео
    İsrail ordusu Xameneinin bunkerinin məhv edildiyini elan edib
    Видео
    IDF says it destroyed Khamenei's underground bunker
    Ты - Король

    Последние новости

    16:55

    МИД выразил благодарность странам, поддержавшим Азербайджан после атаки дронов Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    16:51

    Минобороны ОАЭ: Сегодня силы ПВО уничтожили 9 иранских баллистических ракет

    Другие страны
    16:49

    Турция продлила приостановку полетов в пять стран Ближнего Востока

    В регионе
    16:45

    Байрамов и Рыженков обсудили атаку дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    16:37

    В Азербайджане изменилось решение о нормах пробега служебных автомобилей

    Инфраструктура
    16:32

    Стармер предложил направить истребители для защиты Бахрейна

    Другие страны
    16:29

    Сийярто: Требуем от Украины разъяснений по поводу перевозки наличных и золота - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:22
    Видео

    Удар дрона вблизи школы в Нахчыване: Учителя рассказали о происшествии

    Происшествия
    16:20

    ОМС в Азербайджане покрыло свыше 63 тыс. родов и кесаревых сечений в 2025г

    Здоровье
    Лента новостей