ЦАХАЛ заявил об уничтожении подземного бункера Хаменеи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении в Тегеране подземного военного бункера убитого 28 февраля верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ.

"Немного ранее около 50 истребителей ВВС Израиля, управляемых точной разведкой ЦАХАЛ, нанесли удар по подземному бункеру Али Хаменеи в Тегеране",- говорится в заявлении.

Подземный военный бункер был расположен под резиденцией Хаменеи, которую США и Израиль поразили в первый же день боевых действий. По информации ЦАХАЛ, бункер использовался Хаменеи и другими высокопоставленными военными в качестве защищенного командного центра на случай чрезвычайной ситуации.

"Хаменеи был устранен, не успев воспользоваться бункером. Однако комплексом продолжали пользоваться высокопоставленными представители иранской армии",- отмечается в заявлении.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром в своей резиденции, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта.