İsrail ordusu Xameneinin bunkerinin məhv edildiyini elan edib
Digər ölkələr
- 06 mart, 2026
- 16:04
İsrail Müdafiə Ordusu Tehranda fevralın 28-də öldürülmüş İranın ali lideri Ayətullah Əli Xameneinin yeraltı hərbi bunkerinin məhv edildiyini elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun bəyanatında bildirilib.
"Bir qədər əvvəl İsrail ordusunun dəqiq kəşfiyyatı ilə idarə olunan təxminən 50 qırıcımız Tehranda Əli Xameneinin bunkerinə zərbə endirib", - bəyanatda vurğulanıb.
