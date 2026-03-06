Из Омана в Бишкек вернулись 260 кыргызстанцев
В регионе
- 06 марта, 2026
- 09:39
В Бишкек прибыли два эвакуационных рейса из Омана, доставившие на родину 260 кыргызстанцев. Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ. Самолеты компании "Аэро Номад Эйрлайнс" приземлились в международном аэропорту "Манас". Ранее 210 граждан вернулись в Кыргызстан рейсом из Саудовской Аравии. По данным МИД страны, сейчас на Ближнем Востоке находится около 20 тыс. кыргызстанцев.
