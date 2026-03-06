Нефть марки Brent подешевела до $84,6 за баррель

Цены на нефть снизились после сильного подъема накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $84,64 за баррель, что на $0,77 (0,9%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,98 (1,21%) до $80,03 за баррель.

С начала недели Brent подорожала примерно на 18%, WTI – более чем на 20% на фоне резкой эскалации конфликта между США и Ираном.