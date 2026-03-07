В Найроби из-за сильных ливней и наводнений погибли не менее 23 человек
- 07 марта, 2026
- 16:45
В Найроби по меньшей мере 23 человека погибли в результате сильных ночных дождей, вызвавших масштабное наводнение в столице Кении.
Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.
"Проливные дожди привели к значительному наводнению, в результате которого погибли 23 человека, был нанесен ущерб имуществу, перекрыты дороги и жители были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в субботу днем.
Полиция сообщила, что около 30 человек были спасены, но многие другие утонули, упав в реки, некоторые погибли от удара током.
Военные Кении были направлены для оказания помощи людям, застрявшим в своих автомобилях. Несколько рейсов, направлявшихся в аэропорт Найроби, были отменены или перенаправлены в прибрежный город Момбаса.
Власти Кении рекомендовали жителям избегать затопленных улиц и водоотводных каналов, а сотрудники экстренных служб оказывали помощь застрявшим автомобилистам и пешеходам.
Ранее Кенийский метеорологический департамент предупредил о продолжительных сильных дождях, а также о возможности затопления городов и плохой видимости. Ожидается, что уровень воды в реке будет повышаться до 9 марта.