В Найроби из-за сильных ливней и наводнений погибли не менее 23 человек

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 16:45
    В Найроби по меньшей мере 23 человека погибли в результате сильных ночных дождей, вызвавших масштабное наводнение в столице Кении.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

    "Проливные дожди привели к значительному наводнению, в результате которого погибли 23 человека, был нанесен ущерб имуществу, перекрыты дороги и жители были вынуждены покинуть свои дома", - говорится в заявлении полиции, опубликованном в субботу днем.

    Полиция сообщила, что около 30 человек были спасены, но многие другие утонули, упав в реки, некоторые погибли от удара током.

    Военные Кении были направлены для оказания помощи людям, застрявшим в своих автомобилях. Несколько рейсов, направлявшихся в аэропорт Найроби, были отменены или перенаправлены в прибрежный город Момбаса.

    Власти Кении рекомендовали жителям избегать затопленных улиц и водоотводных каналов, а сотрудники экстренных служб оказывали помощь застрявшим автомобилистам и пешеходам.

    Ранее Кенийский метеорологический департамент предупредил о продолжительных сильных дождях, а также о возможности затопления городов и плохой видимости. Ожидается, что уровень воды в реке будет повышаться до 9 марта.

    Nayrobidə güclü leysan və daşqınlar səbəbindən azı 23 nəfər ölüb
