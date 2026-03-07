Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 17:09
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым атаки иранских дронов на Нахчыван.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​МИД Азербайджана.

    Согласно информации, в ходе обсуждений была подчеркнута региональная ситуация в сфере безопасности, а также важность дальнейшего укрепления координации между тюркскими государствами и развития практического сотрудничества.

    Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится неформальное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

    Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib
    Jeyhun Bayramov mulls Iranian drone attacks on Azerbaijan's Nakhchivan with OTS Sec.-Gen.
