    Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 07 mart, 2026
    • 17:06
    Ceyhun Bayramov TDT-nin Baş katibi ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüraliyev ilə İranın Naxçıvana dron hücumlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, müzakirələr zamanı regional təhlükəsizlik vəziyyəti, Türk dövlətləri arasında koordinasiyanın daha da gücləndirilməsi və praktiki əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, bu gün İstanbulda Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər nazirləri şurasının qeyri-rəsmi iclası baş tutacaq.

    Джейхун Байрамов обсудил с генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван
    Jeyhun Bayramov mulls Iranian drone attacks on Azerbaijan's Nakhchivan with OTS Sec.-Gen.

