    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 16:33
    Вучич: Сербия в апреле запустит производство беспилотников

    Сербия в апреле запустит производство беспилотников на своей территории совместно с иностранным партнером.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе презентации национальной стратегии "Сербия 2030".

    "Мы и раньше занимались этим, собирали разные версии, но теперь с конца апреля у нас будет полноценное производство [дронов] на территории Сербии совместно с одним иностранным партнером", - уточнил он.

    Кроме того, сербский лидер заявил о планах технологической модернизации вооруженных сил "по образцу Израиля".

    Президент Сербии также анонсировал появление в республике не позднее осени первой фабрики по производству гуманоидных роботов при участии китайской компании Mint.

    "Я горжусь тем, что лично участвовал в привлечении этого предприятия в Лозницу. Мы создаем полный комплекс систем для обучения и робототехники. В Сербии будет произведено 1 000 таких роботов для различных задач и 10 000 робопсов, роботизированных собак, с множеством функций. Я придаю искусственному интеллекту первостепенное значение для будущего", - подчеркнул Вучич.

    Сербия Александр Вучич производство БПЛА
    Vuçiç: Serbiya apreldə PUA-ların istehsalına başlayacaq
    Vucic: Serbia to launch drone production in April
