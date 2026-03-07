Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в Стамбуле

    Внешняя политика
    • 07 марта, 2026
    • 16:32
    Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в Стамбуле

    В Стамбуле состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

    Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится экстренное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

    Джейхун Байрамов Хакан Фидан Саммит ОТГ
    Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları İstanbulda görüşüb
    Azerbaijani, Turkish FMs meet in Istanbul
