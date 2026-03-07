Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в Стамбуле

В Стамбуле состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится экстренное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.