Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели переговоры в Стамбуле
Внешняя политика
- 07 марта, 2026
- 16:32
В Стамбуле состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.
Отметим, что сегодня в Стамбуле состоится экстренное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.
